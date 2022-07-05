Uşak'ta tekstil fabrikası alev alev yanıyor: Ekipler söndürme çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Uşak'ta tekstil fabrikası alev alev yanıyor: Ekipler söndürme çalışmalarına başladı

05.07.2022 10:27

Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın sonrası itfaiye ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak'ın Kalfa Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak'taki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Fabrikada tekstil geri dönüşüm atıklarından elyaf üretildiği öğrenildi.

Olay yerinden ilk gelen görüntüler şu şekilde:

Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı! Ekipler yangına müdahale için harekete geçti
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı! Ekipler yangına müdahale için harekete geçti
Tekstil fabrikasını alevler sardı! Ekipler yangına müdahale için harekete geçti

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İtfaiye, Uşak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta tekstil fabrikası alev alev yanıyor: Ekipler söndürme çalışmalarına başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta tekstil fabrikası alev alev yanıyor: Ekipler söndürme çalışmalarına başladı - Son Dakika
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