Uşak'ın Kalfa Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak'taki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Uşak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uşak'ta tekstil fabrikası alev alev yanıyor: Ekipler söndürme çalışmalarına başladı - Son Dakika

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