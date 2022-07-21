Sarayaltı Mahallesi Beşinci İplik Sokak'ta tekstil atıklarından elyaf üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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