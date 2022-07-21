Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

21.07.2022 08:54
Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ta elyaf üretilen bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Uşak'ta elyaf üretilen bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Sarayaltı Mahallesi Beşinci İplik Sokak'ta tekstil atıklarından elyaf üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarlar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrikada makinelerin bulunduğu bölümde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İtfaiye, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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