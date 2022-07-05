Uşak'ın Kalfa Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak'taki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Fabrikada tekstil geri dönüşüm atıklarından elyaf üretildiği öğrenildi.
Olay yerinden ilk gelen görüntüler şu şekilde:
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › 3. Sayfa › Tekstil fabrikasını alevler sardı! Ekipler yangına müdahale için harekete geçti - Son Dakika