Uşak'ta tekstil fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika
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Uşak'ta tekstil fabrikasında korkutan yangın

05.07.2022 09:11
Uşak'ta tekstil fabrikasında korkutan yangın

Uşak'ta elyaf üretimi yapan bir tekstil fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.

Uşak'ta elyaf üretimi yapan bir tekstil fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre; Uşak merkez Kalfa Mahallesi Beşinci Çanlı Sokakta faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Bir anda fabrikanın tamamını saran yangının kontrol altına alınabilmesi amacıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri de her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla bölgede aldı. Elyaf üretimi yaptığı öğrenilen yangına müdahale sürüyor. - UŞAK

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Tekstil fabrikasını alevler sardı! Ekipler yangına müdahale için harekete geçti Tekstil fabrikasını alevler sardı! Ekipler yangına müdahale için harekete geçti Uşak Ticaret Borsası Uşak Ticaret Borsası
Kaynak: İHA

Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta tekstil fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Uşak'ta tekstil fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika
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