Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı

27.05.2022 12:24
Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı

Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı.

Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı.

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sırasında fabrika çatısında çökme meydana geldi.

Yangına müdahale eden itfaiye çalışanı Tayfun Gürses enkaz altında kaldı. İtfaiye ve jandarma ekiplerince enkaz altından çıkarılan Gürses, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gürses'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tayfun Gürses'in mesai arkadaşları yangın bölgesinde gözyaşı döktü.

Diğer yandan dumandan etkilenen 3 itfaiye görevlisi de hastaneye kaldırıldı.

Vali Turan Ergün, bilgi aldı

Uşak Valisi Turan Ergün yangın yerine gelerek İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç'tan bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, dumandan etkilenen itfaiye görevlilerinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Fabrika sahibine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ergün, şöyle dedi:

"Büyük ihtimalle çatıdaki bir çalışmadan dolayı elektrik sebeple değerlendiriyor şu anda ama nedeni yangın raporuna göre belli olur. Bizi sevindiren husus herhangi bir can kaybı yok, maddi hasar var. Tek teselli kaynağımız, can kaybının olmaması. Birinci önceliğimiz yangının söndürülmesi."

Müdahale sürüyor

Yangına, Uşak Belediyesi İtfaiyesi, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne ve Gediz Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, ilçe belediye itfaiye ekipleri ile Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler müdahale ediyor.

Fabrikanın arka bölümdeki çatı kısımlarına ise beton mikserleriyle su atılıyor.

Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı
Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı
Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı
Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı
Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı

YORUMLAR
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Tekstil fabrikasında yangın çıktı Tekstil fabrikasında yangın çıktı GAZİANTEP - Fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor GAZİANTEP - Fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı - Son Dakika


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