Tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol atlına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol atlına alındı

27.05.2022 18:43

Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.

Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına, Uşak Belediyesi ile Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne ve Gediz Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, ilçe belediye itfaiye ekipleri ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler müdahale etti.

Fabrikanın arka bölümdeki çatı kısmına ise beton mikserleriyle su atıldı.

Uşak Valisi Turan Ergün yangın yerine gelerek İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç'tan bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Ergün, dumandan etkilenen 3 itfaiye görevlisinin hastaneye kaldırıldığını ancak sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Fabrika sahibine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ergün, "Büyük ihtimalle çatıdaki bir çalışmadan dolayı elektrik sebeple değerlendiriyor şu anda ama nedeni yangın raporuna göre belli olur. Bizi sevindiren husus herhangi bir can kaybı yok, maddi hasar var. Tek teselli kaynağımız can kaybının olmaması. Birinci önceliğimiz yangının söndürülmesi." diye konuştu.

Yangına müdahale sırasında fabrika çatısında çökme meydana geldi.

Yangına müdahale eden itfaiye çalışanı Tayfun Gürses enkaz altında kaldı. İtfaiye ve jandarma ekiplerince enkaz altından çıkarılan Gürses, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gürses'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gürses'in mesai arkadaşları yangın bölgesinde gözyaşı döktü.

Olay yerine gelen AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, fabrika sahibine geçmiş olsun dileklerini iletip, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından fabrikadaki yangın kontrol altına alınırken, ekiplerce soğutma çalışmalarına başlandı.

Tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol atlına alındı
Tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol atlına alındı
Tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol atlına alındı
Tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol atlına alındı
Tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol atlına alındı
Tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol atlına alındı
Tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol atlına alındı
Tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol atlına alındı
Tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol atlına alındı

YORUMLAR
500
Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı Fabrikada çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı Fabrikada çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol atlına alındı - Son Dakika


Son Dakika
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 19:38:31. #1.13#
SON DAKİKA: Tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol atlına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement