Uşak'ta TEM Şube, okullarda seminer verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak'ta TEM Şube, okullarda seminer verdi

03.04.2022 14:13
Uşak'ta TEM Şube, okullarda seminer verdi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak Merkez ve ilçe okullarında 3 bin öğrenciye seminer verdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak Merkez ve ilçe okullarında 3 bin öğrenciye seminer verdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin yapmış olduğu propagandaları etkisiz hale getirmek amaçlı üniversitesi ve liselerde seminer verdi. Uşak Merkez ve ilçelerde bulunan okulları kapsayan seminerlere 3 binden fazla öğrenci katılırken seminer sonrasında öğrencilere defter, şapka, kalem gibi çeşitli hediyeler verildi. - UŞAK

Uşak'ta TEM Şube, okullarda seminer verdi
Uşak'ta TEM Şube, okullarda seminer verdi
Uşak'ta TEM Şube, okullarda seminer verdi

YORUMLAR
500
Öğrencilere terör uyarısı Öğrencilere terör uyarısı İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Terörle Mücadele, TEM Otoyolu, Terör, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta TEM Şube, okullarda seminer verdi - Son Dakika


Son Dakika
13:59 Rus heyetinin en yetkili ismi savaşın gidişatı hakkında bilgi verdi: Daha gerçekçi hale gelindi
13:57 10 yaşındaki Muhammed, sahur yaptıktan sonra yatağında ölü bulundu!
13:55 Arabada serum aldı ardından konsere çıktı!
13:49 Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti: Ali Bey benden özür dilesin
13:42 Dünyanın en büyük kargo tipi uçağı enkaza dönmüş! Pilotu, bu uçağı görüntüledi
13:29 81 yaşında olan Bedia Akartürk, görünüşüyle hayran bıraktı
12:54 Litvanyalı film yönetmeni Kvedaravicius, Ukrayna'da öldürüldü
12:26 Dünyanın en iyisi Marcelo, Fenerbahçe'ye geliyor!
12:15 Son Dakika: Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi meclisi feshetti!
11:54 Koyunları telef olan çiftçinin dünyası başına yıkıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 14:18:12. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak'ta TEM Şube, okullarda seminer verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement