Uşak'ta temizlik çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Uşak'ta temizlik çalışmaları devam ediyor

UŞAK - Uşak'ta Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince "Temiz Uşak" sloganı ile farklı mahallelerde yapılan temizlik çalışmaları Karaağaç Mahallesinde devam etti. Başkan Mehmet Çakın, çalışmaları yerinde takip ederken çalışan personele kolaylık diledi.

Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, kent genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ederken genel temizlik ekipleri de Karaağaç Mahallesini sokak sokak temizledi. Her hafta farklı mahalleyi temizlemek amaçlı kurulan 22 kişilik ekipte arasöz, konteynır tamir ve boyama, kamyon, kepçe, süpürge ve hijyen araçları hazır bulundu.

Temizlik çalışmalarını yerinde takip eden Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın'a, Belediye Başkan Yardımcısı Meral Gülmez Saçar, Karaağaç Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Özmen, mahalle sakinleri ve ilgili daire müdürleri eşlik etti.

Halkın temiz ve hijyenik ortamlarda yaşamlarını devam ettirmeleri amacıyla başlattıkları temizlik seferberliğinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Mehmet Çakın, "Şehrimizin daha temiz olması için ekiplerimiz aralıksız bir şekilde, tüm cadde ve sokakları temizliyor. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak için şehrimizin her noktasında detaylı temizliğimizi gerçekleştirdik. Rutin çalışmalarımız dışında 'Temiz Uşak' projemiz kapsamında yapılan bu çalışmalara da önem veriyoruz. Kapsamlı ekibimiz ve detaylı temizlik araçlarımız ile çevre temizliği konusunda çalışmalarımızı bütün mahallelerimizde sürdüreceğiz. Gayretli çalışmalarından dolayı ekiplerimizi kutluyorum" dedi.