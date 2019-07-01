Son Dakika Haberleri: Uşak'ta temizlik seferberliği
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Uşak'ta temizlik seferberliği

45 dakika önce

Uşak Belediyesi kent genelinde temizlik seferberliği başlattı.

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Uşak Belediyesi kent genelinde temizlik seferberliği başlattı.
Başkan Mehmet Çakın, Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün "Temiz Uşak" projesi kapsamında çalışma yürüttüğü Aybey Mahallesi'ni ziyaret etti. Temizlik ekiplerinden bilgi aldıktan sonra vatandaşlarla sohbet eden Çakın, tüm mahallelerin temizleneceğini ifade etti.
Şehirde temizlik seferberliği başlattıklarını vurgulayan Çakın, şöyle konuştu:
"Her nokta titiz bir şekilde temizlenecek. Rutin çalışmaların dışında özel olarak kurulan 12 kişilik ekip, arazöz, kamyon, kepçe ve süpürge araçlarıyla mahalleleri elden geçirecek. Daha huzurlu ve daha yaşanılır bir kent kurmak için çalışıyoruz. Sağlıklı bir kentin en önemli gerekliliklerinden birisi elbette temizlik. İnsanlarımız temiz sokak ve mahallelerde yaşamayı sonuna kadar hak ediyor."
Çakan, belediye ekiplerinin sırayla tüm mahalleleri temizleyeceğini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:49 Kaynak: AA
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