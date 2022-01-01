Uşak'ta çukura düşen araç sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Uşak'ta çukura düşen araç sürücüsü yaralandı

UŞAK - Uşak'ta yol kenarındaki çukura düşen araçtaki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Uşak merkeze bağlı Kuyucak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.Ö., kontrolündeki 51 AAK 338 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken yol kenarındaki çukura devrildi. Köy halkının ihbarı sonrasında olay yerine polis, ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ö., itfaiye ve sağlık ekiplerince çukurdan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.