Son Dakika Haberleri: Uşak'ta tinerin alev almasıyla yaralanan işçi kurtarılamadı
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Uşak'ta tinerin alev almasıyla yaralanan işçi kurtarılamadı

6 saat önce

Uşak'ta tinerle soba yakmaya çalışırken tüm vücudu alev alan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi yaşamını kaybetti.

Uşak'ta tinerin alev almasıyla yaralanan işçi kurtarılamadı, System.String[]

Uşak'ta tinerle soba yakmaya çalışırken tüm vücudu alev alan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi yaşamını kaybetti.

Uşak Bir Eylül Sanayi Sitesi'nde bir metal doğrama atölyesinde tinerin tutuşması sonucu yaralanarak İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Fatih Gündoğan (36), tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gündoğan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Uşak'a gönderildi.

Olay

Uşak'ta 30 Kasım'da sobayı yakmak için kullandığı tinerin alev alması sonucu vücudu alev alan ve çevredekilerin söndürme çabaları güvenlik kamerasınca kaydedilen Fatih Gündoğan, Uşak'taki ilk müdahalenin ardından İzmir'e sevk edilmişti.

İzmir, İşçi, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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