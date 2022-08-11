Uşak Valisi Turan Ergün ile Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç kaza yerine gelerek bilgi aldı. TIR şoförü E.A. gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Jandarma, İzmir, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › UŞAK'TA YOLCU OTOBÜSÜ, TIR'A ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 39 YARALI - Son Dakika

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