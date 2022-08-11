UŞAK'TA YOLCU OTOBÜSÜ, TIR'A ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 39 YARALI - Son Dakika
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UŞAK'TA YOLCU OTOBÜSÜ, TIR'A ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 39 YARALI

11.08.2022 12:38

UŞAK'ta TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsünün muavini Rasim Kutlucan (25) hayatını kaybetti, 39 yolcu yaralandı.

UŞAK'ta TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsünün muavini Rasim Kutlucan (25) hayatını kaybetti, 39 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında İzmir- Uşak kara yolu Çınarcık köyü yakınlarında meydana geldi. İzmir- Kırıkkale seferini yapan İ.Ö. yönetimindeki ES Turizm'e ait 06 PK 929 plakalı yolcu otobüsü, E.A. yönetimindeki 43 AAF 342 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otobüsün ön koltuğunda oturan muavin Rasim Kutlucan hayatını kaybetti, 39 yolcu yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralıların tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Uşak Valisi Turan Ergün ile Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç kaza yerine gelerek bilgi aldı. TIR şoförü E.A. gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Jandarma, İzmir, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UŞAK'TA YOLCU OTOBÜSÜ, TIR'A ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 39 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: UŞAK'TA YOLCU OTOBÜSÜ, TIR'A ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 39 YARALI - Son Dakika
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