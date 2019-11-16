Son Dakika Haberleri: Uşak'ta tıra çarpan kamyonetteki yolcu öldü
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Uşak'ta tıra çarpan kamyonetteki yolcu öldü

6 saat önce

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Uşak'ta tıra çarpan kamyonetteki yolcu öldü, System.String[]

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil Koca (20) idaresindeki 06 BDE 189 plakalı kamyonet, Banaz yolu Kızılcasöğüt kavşağı yakınlarında aynı yönde seyir halinde bulunan Süleyman Demirbaş'ın kullandığı 76 DH 551 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kamyonette yolcu olarak bulunan Halil Koca hayatını kaybetti, sürücü Tayyar Koca da yaralandı.

Koca'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Banaz, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:50 Kaynak: AA
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