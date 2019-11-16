Uşak'ta tıra çarpan kamyonetteki yolcu öldü
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Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:50 Kaynak: AA
Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil Koca (20) idaresindeki 06 BDE 189 plakalı kamyonet, Banaz yolu Kızılcasöğüt kavşağı yakınlarında aynı yönde seyir halinde bulunan Süleyman Demirbaş'ın kullandığı 76 DH 551 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kamyonette yolcu olarak bulunan Halil Koca hayatını kaybetti, sürücü Tayyar Koca da yaralandı.
Koca'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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