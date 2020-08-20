Uşak'ta tırdan düşen inşaat demirlerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, trafiğe kapanan İzmir-Uşak kara yolu demirlerin ve otomobilin kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki A.K ile Y.A.K (14) ambulansla kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 03:35

Kaynak: AA

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