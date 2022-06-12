Uşak'ta tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

12.06.2022 16:22
Uşak'ta tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara - İzmir kara yolunda seyreden M.Ç'nin (58) kullandığı 34 LK 8243 plakalı tır, Büyükoturak köyü kavşağında Ahmet Çevik (46) yönetimindeki 64 ABY 751 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Çevik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobildeki Emine Uğurlar ve Sevgi Erdoğan ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken tır sürücüsü gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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