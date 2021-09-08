Uşak'ta trafik ekipleri alkol denetimi yaptı - Son Dakika

Uşak'ta trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik polisleri tarafından sürücülere yönelik trafik ve alkol denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde yeterli belgesi olmayan ve alkollü sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı.

Uşak'ta trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimler gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde trafik polisleri kentin işlek caddelerinde seyir halindeki araçları önlemlerle birlikte tek tek durdurdu. Maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde uyarılarda bulunan ekipler daha sonrasında sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı. Kontrollerde yeterli belgeleri olmayan ve alkollü araç kullananlara trafik kontrol noktasında ceza yazıldı ve ehliyetlerine el konuldu. - UŞAK