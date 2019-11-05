Son Dakika Haberleri: Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Uşak'ta otomobilin kargo kamyonuna arkadan çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Uşak'ta otomobilin kargo kamyonuna arkadan çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Mehmet Fatih Karadaş (39) yönetimindeki 34 RD 1755 plakalı otomobil, D-300 kara yolunun çınar rampası mevkisinde, aynı yönde giden Ünal Temel'in kullandığı 06 BCR 645 plakalı kargo kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada, Karadaş ile yanında bulunan Murat Fillik otomobilde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Karadaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Fillik'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mehmet Fatih, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:14 Kaynak: AA
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Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı
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