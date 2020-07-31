Uşak'ta trafik kazası; 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı.

Kaza, Uşak'ın Banaz ilçesinde Afyonkarahisar yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Ferhat Sakar (24) idaresindeki 64 KD 880 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarındaki tarlaya uçtu. Vatandaşların ihbarları üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ferhat Sakar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, eşi Hatice Gamze Sakar (23) ise Medikal Park Hastanesine kaldırıldı. Ferhat Sakar, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Hatice Gamze Sakar'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kaza hakkında inceleme çalışması başlattı. - UŞAK