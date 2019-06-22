Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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UŞAK (İHA) – Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:01 Kaynak: İHA
UŞAK (İHA) – Uşak
'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Kaza; Uşak- Banaz
Karayolu Göğem Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak istikametine ilerleyen Ahmet A. idaresindeki 34 LE 5869 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Hasan Eyüp
D. kontrolündeki 64 LF 632 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası 34 LE 5869 plakalı otomobil takla atarak yol kenarına devrildi. Kazada, Zekiya Akçay
(59) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile Şükran Sarı (45) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - UŞAK
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