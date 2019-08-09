Son Dakika Haberleri: Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gedikler köyü yol ayrımında, Ramazan Kılınç idaresindeki DEG RN 64 plakalı otomobil ile Gültekin Acar'ın kullandığı 64 FB 204 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Nevriye Kılınç, Azime ve Meryem Acar yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gültekin Acar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Banaz, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:54 Kaynak: AA
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