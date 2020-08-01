Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

UŞAK - Uşak'ta meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken araç içerisinde bulunan diğer 6 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak - Ankara yolu üzerinde Karlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 64 AU 138 plakalı araç sürücüsü Şaban Yavuz, nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan Tofaş Kartal markalı araç, şarampole girerek yol kenarında bulunan vatandaşlara çarptı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ramazan Yavuz ve araçtaki diğer yaralı Şaban Yavuz, Gülsüm Yavuz, Haydar Karakoç, Ramazan Karakoç, Emine Karakoç ve Tunç Karakoç'u Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Medikal Park Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Ramazan Yavuz, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.