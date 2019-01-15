Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Trafik Kazası : 1 Yaralı

Uşak'ta Trafik Kazası : 1 Yaralı

24 dakika önce

Banaz ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücü yaralandı.

Uşak'ta Trafik Kazası : 1 Yaralı, System.String[]
Banaz ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücü yaralandı.

İlçeye bağlı Muratlı köyü mevkisinde Süleyman Demir'in (53) kullandığını 64 FF 876 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:11 Kaynak: AA

Muratlı, Süleyman Demir, Banaz, Güncel
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