Uşak'ta Trafik Kazası : 1 Yaralı
24 dakika önce
Banaz ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücü yaralandı.
Banaz
ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücü yaralandı.
İlçeye bağlı Muratlı
köyü mevkisinde Süleyman Demir
'in (53) kullandığını 64 FF 876 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:11 Kaynak: AA
Kaza Yapan Sürücü, Kanala Düşen Aracın Üzerinde Çaresizce Bekleyen Arkadaşını Bırakıp Kaçtı
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 4 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deki Güvenli Bölgenin Kontrolünün Türkiye'de Olacağını Söyledi
AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Fethiye Atlı, Oy Oranını Açıklayıp Bağımsız Aday Oldu