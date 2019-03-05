Uşak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Banaz'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Banaz'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.









Alınan bilgiye göre Uşak- Afyonkarahisar kara yolu Hamam Boğazı mevkisinde Hidayet Atak'ın (55) kullandığı 64 AAK 924 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.



Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Saide Atak (53) yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Saide Atak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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