Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Uşak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Eşme'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Uşak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Eşme'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin'in eşi Huriye Çetin'in kullandığı 64 EJ 333 plakalı otomobil ilçe merkezinden Yaylak mevkisindeki Eşme Devlet Hastanesi'ne giderken çevre yolu üzerinde karşı yönden gelen Ceyhun Şimşek'in kullandığı 64 BA 091 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Huriye Çetin ile yanında bulunan AK Parti Eşme İl Genel Meclisi Üyesi Alaattin Furtana'nın eşi Nazike Furtana yaralandı.

Yararılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:12 Kaynak: AA

Huriye, Uşak, Eşme, Güncel
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