Uşak'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
1 saat önce
Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Uşak
'ın Eşme
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Muhammet Başaran'ın kullandığı 64 EG 515 otomobil, Ahmetler köyü yakınlarında önünde seyreden Baki Özen idaresindeki 64 EK 892 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Her iki aracın da devrildiği kazada, Muhammet Başaran ve Nihat Özdemir
ile Baki Özen yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:39 Kaynak: AA
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