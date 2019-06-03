Son Dakika Haberleri: Uşak'ta trafik kazası: 4 yaralı
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Uşak'ta trafik kazası: 4 yaralı

44 dakika önce

Uşak'ın Banaz İlçesi'nde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Uşak'ta trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Uşak'ın Banaz İlçesi'nde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ankara'dan İzmir'e giden Utku Öztürk'ün kullandığı 06 AB 0562 plakalı otomobil Banaz Sanayi Sitesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü Öztürk ile otomobilde bulunan üç kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:06 Kaynak: AA
İzmir, Ankara, Banaz, Uşak, Güncel
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