Uşak'ta trafik kazası: 4 yaralı
44 dakika önce
Uşak'ın Banaz İlçesi'nde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Uşak
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:06 Kaynak: AA
'ın Banaz
İlçesi'nde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Ankara
'dan İzmir
'e giden Utku Öztürk'ün kullandığı 06 AB
0562 plakalı otomobil Banaz Sanayi Sitesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü Öztürk ile otomobilde bulunan üç kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
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