Son Dakika Haberleri: Uşak'ta trafik kazası: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta trafik kazası: 4 yaralı

Uşak'ta trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Uşak'ta trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza Uşak- İzmir karayolu üzerinde bulunan Beylerhan Köyü kavşağında meydana geldi. Ali G. yönetimindeki 10 CFT 141 plakalı otomobil jandarma kontrol noktasını geçtikten kısa bir mesafe sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı şeritte seyir halinde olan Ali A. yönetimindeki 64 EH 840 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araçta bulunan toplamda 4 kişi hafif yaralandı. Çevrede bulunanların itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından yaralılara olay yerinde müdahale edilmesinin ardından hafif yaralanan şahıslar hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - UŞAK

İzmir, Uşak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:57 Kaynak: İHA
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