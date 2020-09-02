Uşak'ta trafik kazası; 5 yaralı - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen 3 araçlı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Banaz Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. İddialara göre Uşak'tan sanayi istikametine 42 AZK 64 plakalı araçla seyir halinde Ahmet Şen, yaptığı kontrolsüz çıkış sonrasında Semih Yıldız kontrolündeki 48 TS 986 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şen kontrolündeki otomobil orta refüje çıkarken çarpma etkisiyle savrulan Semih Yıldız kontrolündeki 48 TS 986 plakalı otomobil ise yola çıkmak üzere ışıkta bekleyen Cuma Tığlı idaresindeki 64 ABF 850 plakalı kamyonete çarptı. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca kazada yaralanan 5 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK