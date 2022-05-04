Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

04.05.2022 02:52

Edinilen son dakika haberine göre Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.E'nin kullandığı 64 AAE 027 plakalı otomobil, O.S. idaresindeki 35 AY 9421 plakalı otomobil ile Derbent köyü kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü O.S. ile aynı otomobildeki İ.S. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede sürücü belgesine 2032 yılına kadar el konulduğunu belirlediği sürücü U.E'yi gözaltına alındı.

Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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