Kazada yaralanan sürücü ile eşi Emine Yorulmaz (28) ve kızı Miray Yorulmaz (6), ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Uşak Üniversitesi, İzmir, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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