Son Dakika Haberleri: Uşak'ta trafik kazasının ardından vücuduna demir parçaları saplanan şahıs öldü
Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta trafik kazasının ardından vücuduna demir parçaları saplanan şahıs öldü

Uşak'ta trafik kazasının ardından vücuduna demir parçaları saplanan şahıs öldü

6 saat önce

Uşak'ta köprüde bulunan bariyerlere çarpması sonucu vücudunun çeşitli yerlerine demir parçaları saplanan otobüs sürücüsü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Uşak'ta trafik kazasının ardından vücuduna demir parçaları saplanan şahıs öldü, System.String[]

Uşak'ta köprüde bulunan bariyerlere çarpması sonucu vücudunun çeşitli yerlerine demir parçaları saplanan otobüs sürücüsü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza Dörtyol mevkii, Şehit Mehmet Bozkuş Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bünyamin Alkan (53) idaresindeki 16 MBV 17 plakalı otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüde bulunan bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.


Kaza sonucu vücudunun çeşitli yerlerine demir parçaları saplanan Kalkan, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - UŞAK

Dörtyol, Uşak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:35 Kaynak: İHA
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