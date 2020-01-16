Uşak'ta trafo yangını paniğe neden oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta trafo yangını paniğe neden oldu - Son Dakika

Uşak'ta trafo yangını paniğe neden oldu

6 saat önce

Uşak'ta kaldırımdaki trafonun patlaması paniğe sebep olurken çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Uşak'ta trafo yangını paniğe neden oldu, System.String[]

Uşak'ta kaldırımdaki trafonun patlaması paniğe sebep olurken çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kemalöz Mahallesi 1.Çöker Sokak'ta kaldırımda bulunan trafo bir anda patladı. Patlama esnasında caddede bulunan vatandaşlar yaşadıkları panik sonrası itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Trafo patlaması sonucu çıkan yangın bölgeye gelen ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.


İtfaiye ekipleri trafodaki yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için araştırma başlattı. - UŞAK

İtfaiye, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Doğurduğu bebeği hastanede tuvaletinde ölüme terk edip kaçan anne yakalandı
Kaçarak evlenen kızıyla görüşmek isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi Küçük kız çok sevdiği pembe gelinliğiyle son yolcuğuna uğurlandı Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti

Son Dakika Haberleri
20:53 Almanya Başbakanı Merkel: "Hafter'in ateşkese istekli olması iyi bir mesaj" - Son Dakika Haber
20:42 Polonya ve Litvanya: Rusya'nın tarihi çarpıtmasına karşı duracağız - Son Dakika Haber
20:41 Davlet Bahçeli'den MHP'li vekile sürpriz hediye: Ömrüm boyunca gururla mahfuz tutacağım - Son Dakika Haber
20:30 Hayvan Haklarını Koruma Komisyon Raporu Genel Kurulda - Son Dakika Haber
20:24 Fransa'da aşırı sağcı partinin lideri Le Pen: "2022'de aday olacağım" - Son Dakika Haber
20:07 YSK, seçime girecek 15 partiyi açıkladı! Davutoğlu'nun Gelecek Partisi listeye giremedi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 21:01:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak'ta trafo yangını paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]