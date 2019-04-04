Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Traktör Devrildi: 2 Ölü

Uşak'ta Traktör Devrildi: 2 Ölü

56 dakika önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Uşak'ta Traktör Devrildi: 2 Ölü, System.String[]
Uşak'ın Banaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye köyünden Şabanköyü'ne doğru ilerleyen Nadir Doğan'ın (69) kullandığı 64 FC 253 plakalı traktör, Köyiçi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada traktörün altında kalan sürücü Doğan ile eşi Nimet Doğan (67) olay yerinde hayatını kaybetti.

Çiftin cenazesi, olay yerine gelen ambulanslarla Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:00 Kaynak: AA

Nadir Doğan, Banaz, Uşak, Güncel
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