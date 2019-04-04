Uşak'ta Traktör Devrildi: 2 Ölü
56 dakika önce
Uşak'ın Banaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Uşak
'ın Banaz
ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Reşadiye
köyünden Şabanköyü'ne doğru ilerleyen Nadir Doğan
'ın (69) kullandığı 64 FC 253 plakalı traktör, Köyiçi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü Doğan ile eşi Nimet Doğan (67) olay yerinde hayatını kaybetti.
Çiftin cenazesi, olay yerine gelen ambulanslarla Banaz Devlet Hastanesi
morguna götürüldü. Jandarma
ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:00 Kaynak: AA
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