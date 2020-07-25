Uşak'ta traktör, otomobil ve tankerin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 01:09

Kaynak: AA

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