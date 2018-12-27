Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Tren Minibüse Çarptı: 1 Yaralı

Uşak'ta Tren Minibüse Çarptı: 1 Yaralı

17 dakika önce

Uşak'ta tren minibüse çarptı: 1 yaralıUŞAK - Uşak'ta kontrolsüz hemzemin geçitte vagonsuz lokomotif bir minibüse çarptı.

Uşak'ta tren minibüse çarptı: 1 yaralı

UŞAK - Uşak'ta kontrolsüz hemzemin geçitte vagonsuz lokomotif bir minibüse çarptı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Uşak'ın Banaz ilçesi Öksüz köyü yakınında bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Banaz'dan, Uşak'a seyir halinde olan yedek lokomotif Öksüz köyü yakınlarındaki geçitte Coşkun Albayrak idaresindeki 64 FU 585 plakalı minibüse çarptı. Kazada yaralanan sürücü Albayrak olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Banaz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alında. Sürücünün hayati tehlikesinin olamadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:59 Kaynak: İHA

Banaz, Uşak, Yerel
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