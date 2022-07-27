Öğrenci pilot, kontrol için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürüldü.

Kaynak: AA

Uşak Havalimanı, Pilot, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak'ta iniş sırasında ön tekeri kopan eğitim uçağında hasar oluştu - Son Dakika

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