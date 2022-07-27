Uşak'ta iniş sırasında ön tekeri kopan eğitim uçağında hasar oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak'ta iniş sırasında ön tekeri kopan eğitim uçağında hasar oluştu

27.07.2022 15:15
Uşak'ta iniş sırasında ön tekeri kopan eğitim uçağında hasar oluştu

Uşak'ta Türk Hava Kurumuna ait eğitim uçağında, iniş sırasında ön tekerinin kopması sonucu küçük çaplı hasar oluştu.

Uşak'ta Türk Hava Kurumuna ait eğitim uçağında, iniş sırasında ön tekerinin kopması sonucu küçük çaplı hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Uşak Havalimanı'nda, iniş kalkış eğitimi yapan öğrenci pilot Ç.Y'nin bulunduğu uçağın ön tekeri, iniş sırasında koptu.

Yan dönen uçakta küçük çaplı hasar oluştu.

Kaza sonrası piste 112 Acil Sağlık, polis ve Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Kazayı yara almadan atlatan öğrenci pilot Ç.Y, ekiplerce uçaktan çıkarıldı.

Öğrenci pilot, kontrol için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

YORUMLAR
500
Yerli lojistik firmasından öğrencilere tır sürücülüğü sertifikası Yerli lojistik firmasından öğrencilere tır sürücülüğü sertifikası
Kaynak: AA

Uşak Havalimanı, Pilot, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta iniş sırasında ön tekeri kopan eğitim uçağında hasar oluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:57 Yıldız futbolcu Liverpool ile anlaşmıştı! Annesi transfere izin vermedi
14:48 Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadi gündemdeki sıcaklığını koruyor! İşte CHP'lilerin paylaştığı tablo...
14:47 Dünyanın tahıl krizi İstanbul'da çözülecek! Bakan Hulusi Akar personelleri 3 dilde selamladı
14:25 Bakan Nebati, Binance Kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao ile görüştü
14:21 Beşiktaş, İspanya'da oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybetti
14:19 Öğrencilerin memnuniyetlerinin ölçüldüğü listede Eskişehir ilk sırda yer aldı
14:14 Fenerbahçe'den ayrılığı olay olmuştu! Ömer Faruk Beyaz, 2. lige transfer oldu
14:15 Nagihan Karadere'den Survivor açıklaması: Artık hayatıma bakacağım
14:15 Halktan haraç kesen terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 2 sözde "halk cephesi sorumlusu" tutuklandı
14:05 Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykeline ikinci kez zarar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 15:15:39. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak'ta iniş sırasında ön tekeri kopan eğitim uçağında hasar oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement