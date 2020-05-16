Uşak'ta uyuşturucu denetimleri: 6 gözaltı, 2 tutuklama
Uşak'ta narkotik polisi tarafından farkı zamanlarda gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda toplamda 135 gram toz esrar 835 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Uşak'ta narkotik polisi tarafından farkı zamanlarda gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda toplamda 135 gram toz esrar 835 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şahıstan ise 2'si tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde gerçekleştirdiği uyuşturucu denetimlerine devam ediyor. Kent girişinde kurulan denetim noktasında farklı zamanlarda çok sayıda durdurulan araçlarda arama yapan ekipler farklı türlerde uyuşturucu maddelere ele geçirdi. Son 3 gün içinde yapılan denetimlerde toplamda 135 gram toz esrar 835 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şahıstan ise 2'si tutuklanırken, 4 şahıs hakkında ise işlem yapıldı. - UŞAK
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 12:42 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Uşak'ta uyuşturucu denetimleri: 6 gözaltı, 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Yaşadığı aile dramını ortaya çıkartmakla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde itiraf etti: Babam, annemi öldürdü 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim