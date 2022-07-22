Minibüste yapılan aramada, 1490 ekstazi ile 4 bin 858 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin liraya da el kondu.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak'ta uyuşturucu haplarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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