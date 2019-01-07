Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu

42 dakika önce

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki yabancı uyruklu tutuklandı.

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki yabancı uyruklu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Denizli'den yolcu otobüsüyle Uşak'a uyuşturucu madde getirileceği yönündeki ihbar üzerine hareket geçti.

Uşak Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yolcu otobüsünden inen Afganistan uyruklu N.A. ve M.E.H'yi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin üzerinde 22 gram eroin ele geçirdi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:22 Kaynak: AA

Denizli, Uşak, Güncel
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