Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Uşak'ta düzenlenen operasyonda, 2 bin 14 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Uşak'ta düzenlenen operasyonda, 2 bin 14 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Uşak-Denizli kara yolunda bir otomobili durduran ekipler, narkotik köpeği Tora eşliğinde yaptıkları aramada 2 bin 14 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Otomobildeki 3'ü kadın 6 kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:28 Kaynak: AA
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