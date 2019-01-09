Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Uşak'ta düzenlenen operasyonda, 2 bin 14 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Uşak'ta düzenlenen operasyonda, 2 bin 14 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Uşak-Denizli kara yolunda bir otomobili durduran ekipler, narkotik köpeği Tora eşliğinde yaptıkları aramada 2 bin 14 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Otomobildeki 3'ü kadın 6 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:28 Kaynak: AA

Narkotik, Uşak, Güncel
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