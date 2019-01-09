Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Uşak
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şubesi ekiplerince 6 aydır yürütülen planlı soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda E.Ş, M.A, M.D, OK. ile B.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:32 Kaynak: AA
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