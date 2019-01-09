Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince 6 aydır yürütülen planlı soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda E.Ş, M.A, M.D, OK. ile B.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:32 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Uşak, Güncel
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