Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu

30 dakika önce

Uşak'ta uyuşturucu operasyonuUŞAK - Uşak' ta polis tarafindan yapilan uyuşturucu operasyonunda 2017 adet ecstacy hap, 12 gr esrar ele geçirirken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

UŞAK - Uşak' ta polis tarafindan yapilan uyuşturucu operasyonunda 2017 adet ecstacy hap, 12 gr esrar ele geçirirken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Uşak polisi aldığı ihbarda kente yüksek miktarda uyuşturucu madde geleceği bilgisine ulaştı. Yapılan hazırlık ve teknik takip sonucunda şüpheli araç il girişinde durduruldu. Araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramada 2017 adet ecstacy hap, 12 gram esrar maddesi, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak araçta bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan incelemesinde ikisinin "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan arandıkları tespit edilirken, gerekli yasal işlemlerin ardından toplam 6 şüpheli adli mercilere sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:09 Kaynak: İHA

Uşak, Yerel
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