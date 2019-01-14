Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu
23 dakika önce
Uşak'ta uyuşturucu operasyonuUŞAK - Uşak polisinin yaptığı narkotik operasyonda 11 gram esrar ve 244 ecstacy hap ele geçirildi.
Uşak
'ta uyuşturucu operasyonu
UŞAK - Uşak polisinin yaptığı narkotik operasyonda 11 gram esrar ve 244 ecstacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Uşak polisi il dışından Uşak'a uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 şüpheliyi teknik takibe aldı. Şüphelilerin kullandığı araç Uşak girişinde durdurul ve arama yapıldı. Yapılan aramada 11 gram esrar ve 244 adet ecstacy hap ele geçirildi.
Şüphelilerin yapılan incelemesinde birinin sahte kimlik kullandığı ve "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçundan arandığı tespit edilirken toplam şüpheli gözaltına alınarak gerekli yasal işlemler başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:22 Kaynak: İHA
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