Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu

23 dakika önce

Uşak'ta uyuşturucu operasyonuUŞAK - Uşak polisinin yaptığı narkotik operasyonda 11 gram esrar ve 244 ecstacy hap ele geçirildi.

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

UŞAK - Uşak polisinin yaptığı narkotik operasyonda 11 gram esrar ve 244 ecstacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Uşak polisi il dışından Uşak'a uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 şüpheliyi teknik takibe aldı. Şüphelilerin kullandığı araç Uşak girişinde durdurul ve arama yapıldı. Yapılan aramada 11 gram esrar ve 244 adet ecstacy hap ele geçirildi.
Şüphelilerin yapılan incelemesinde birinin sahte kimlik kullandığı ve "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçundan arandığı tespit edilirken toplam şüpheli gözaltına alınarak gerekli yasal işlemler başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:22 Kaynak: İHA

Uşak, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Görüntü, Polis Ekiplerini İntihar Şüphesiyle Harekete Geçirdi Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı

Manisa'da Çevik Kuvvet Otobüsüne Silah Çeken İki Kafadar Hayatını Şokunu Yaşadı Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 18:45:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]