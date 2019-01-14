Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu

38 dakika önce

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Uşak- Ankara kara yolunda bir otomobili durduran ekipler, narkotik köpeği "Tora" eşliğinde yaptıkları aramada 244 uyuşturucu hap ile 11 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri sevk edildikleri adli makamca tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:40 Kaynak: AA

Uşak, Güncel
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