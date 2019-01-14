Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu
38 dakika önce
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Uşak
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Uşak- Ankara
kara yolunda bir otomobili durduran ekipler, narkotik köpeği "Tora" eşliğinde yaptıkları aramada 244 uyuşturucu hap ile 11 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri sevk edildikleri adli makamca tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:40 Kaynak: AA
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