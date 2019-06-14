Son Dakika Haberleri: Uşak'ta uyuşturucu operasyonu
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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

3 saat önce

Uşak'ta düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Uşak'ta düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezindeki uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 360 uyuşturucu hap, 10 gram skunk, bir kök Hint keneviri ele geçirilirken 14 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:22 Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak, Güncel
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