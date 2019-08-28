Uşak'ta uyuşturucu operasyonu
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UŞAK (İHA) – Uşak'ın Sivaslı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 80 kök kenevir ile, 180 gram kubar esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:06 Kaynak: İHA
UŞAK (İHA) – Uşak
'ın Sivaslı
ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 80 kök kenevir ile, 180 gram kubar esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri Sivaslı ilçesi Selçikler
Beldesinde 2 şahsın ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ihbarını aldı. Ekipler Sivaslı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada 180 gram kubar esrar, 80 kök yasadışı kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - UŞAK
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