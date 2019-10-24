Uşak'ta uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Eşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:02 Kaynak: AA
Eşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren emniyet ekipleri, operasyon düzenlediği A.Ö'nün evinde uyuşturucu içmek için kullanılan düzenek ele geçirdi. Evde yapılan aramada 1 gram metamfetamin maddesi de bulundu.
A.Ö. gözaltına alındı.
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