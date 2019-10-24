Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

Eşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren emniyet ekipleri, operasyon düzenlediği A.Ö'nün evinde uyuşturucu içmek için kullanılan düzenek ele geçirdi. Evde yapılan aramada 1 gram metamfetamin maddesi de bulundu.

A.Ö. gözaltına alındı.