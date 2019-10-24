Son Dakika Haberleri: Uşak'ta uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Eşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Eşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren emniyet ekipleri, operasyon düzenlediği A.Ö'nün evinde uyuşturucu içmek için kullanılan düzenek ele geçirdi. Evde yapılan aramada 1 gram metamfetamin maddesi de bulundu.

A.Ö. gözaltına alındı.

Eşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dini nikahlı eşini yeğeni olarak tanıtıp, damat adaylarını dolandırmış
Türkiye'de 60 mağazası bulunan optik firmasına sahte mal operasyonu Türkiye'nin askeri operasyonunu kınayan Avrupa Parlamentosu'na Ankara'dan çok sert tepki Fatih'te kafedeki uyuşturucu satışı güvenlik kameralarına yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 22:12:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]