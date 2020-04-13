Uşak'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzenledikleri 3 ayrı operasyonda, uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 8 kişiyi yakaladı.
Zanlılara uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.
Operasyonlarda ele geçirilen toplamda 44.8 gram esrara el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:46 Kaynak: AA
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