Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadale kapsamında önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, H.K. ve B.A. gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada, 80 gram metamfetamin ile uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen biri kadın 2 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.