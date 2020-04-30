Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 460 gram metemfetamin ele geçirilirken Afganistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Uşak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir araçla İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri, D-300 kara yolunun Uşak girişinde otomobili durdurdu.
Yapılan aramada torpido bölümünde 460 gram metemfetamin ele geçirilirken araçtaki Afganistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.